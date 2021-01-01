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Складские услуги, упаковка, логистика, консалтинг.
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Фулфилмент полного цикла
Фулфилмент LRpack

Скучным делом, займемся Мы!

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LRpack

Специальный сервис для продавцов.
Аналитика, упаковка, логистика, продвижение.
Работаем с 2021г.
Находим и привозим, упаковываем и маркируем, храним и доставляем, продвигаем и сопровождаем!

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Мы предлагаем

Услуги фулфилмента полного цикла!

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На основе аналитических данных поможем подобрать товары для продажи, найдем, закупим и привезем для вас товары из китая.


Подбор и закуп товаров
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Упакуем, расфасуем, соберем, промаркируем ваш товар в соответствии со всеми требованиями маркетплейсов.

Упаковка и маркировка
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Сохраним ваши товары до востребования, оперативно передадим остатки, перевезем и отгрузим на склады маркетплейсов FBO FBS DBS

Хранение и доставка
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Продвижение и сопровождение

Поможем с оформлением карточек, выведем их в топ, проконтролируем остатки, решим вопросы с маркетом.

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+7 985 358 07 68WhatsAppТелеграмм
60-80₽/шт.
DBS (продажи с нашего склада доставка нашими силами)
Расчет индивидуальный!
До 10 единиц в отгрузке
До 100 единиц в отгрузке
До 300 единиц
4-60₽/шт.
FBO (продажи с склада маркетплейсов)
60-80₽/шт.
До 100 единиц
8-30₽/шт.
В стоимость входит:


- Приёмка, разгрузка, пересчёт, съем обрешётки, распаковка.

- Проверка на брак, удаление ниток, взвешивание, съем габаритов и пр. проверки по запросу.

- Фасовка, упаковка, комплектовка.

- Вкладышь (ваша визитка или подарок, если представлены вами, изготовление рассчитывается отдельно)

- Маркировка (наклейка логотипа, бирки и их изтовление расчитывется отдельно)

- Упаковка в рукав или пупырчатую пленку в один слой. (дополнительная упаковка рассчитывается отдельно)

- Штрихкодирование

- Формирование коробов и паллет

- Хранение до 2ух недель

- Отгрузка на склад маркетплейса по нашему графику (ускореная отгрузка по вашему запросу оговаривается отдельно)


Забор товара по запросу оплачивается отдельно.

Фотографирование вашего товара оплачивается отдельно.


30-45₽/шт.
45-60₽/шт.
FBS (продажи с нашего склада доставка силами маркетплейсов)
До 1000 единиц
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Прайс
Свыше 1000 единиц
Мелкие товары считаем коробами, расчет индивидуальный!
Цены указаны усредненные за "малогабаритные" (наушники, футболки и тп.) и "среднегабаритные" товары (чайники, массажеры, куртки) товары.
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Во многих случаях, по сравнению с прямым размещением всего товара на складе одного маркетплейса, при использовании фулфилмента ваши расходы могут сократится в 5-8 раз, а доходы, за счет мультиканальных продаж, вырасти в 1,5-2 раза.

Полный цикл


Почему мы?

FBS и FBO

Снижение рисков

Наш фулфилмент позволяет значительно снизить риски, сократить затраты и увеличить оборот при работе с маркетплейсами.

Уважение

Мы работаем с Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, Goods, AliExpress и другими популярными маркетплейсами.

Мультиканальность продаж

Подберем для вас товары и закупим их в Китае, привезем, упакуем и промаркируем, сделаем инфографику и заполним карточки, поставим товар на склады маркетплейсов, настроим рекламу, увеличим ваши продажи

Мы предоставляем услуги упаковки и гарантированную доставку на склады всех основных маркетплейсов по моделям FBO и FBS

Мы ценим и уважаем, вас, ваши деньги, ваше время, мы здесь чтобы закрыть ваши вопросы при работе с товарами и маркетплейсами.

Все маркетплейсы России


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+79853580768

г. Москва, ул.Дорожная 20с1

Контакты
Написать в WhatsAppdirect@lrpack.ru
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direct@lrpack.ru+7 985 358 07 68






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