Фулфилмент полного цикла

60-80₽/шт.
DBS (продажи с нашего склада доставка нашими силами)
Расчет индивидуальный!
До 10 единиц в отгрузке
До 100 единиц в отгрузке
До 300 единиц
4-60₽/шт.
FBO (продажи с склада маркетплейсов)
60-80₽/шт.
До 100 единиц
8-30₽/шт.
В стоимость входит:
- Приёмка, разгрузка, пересчёт, съем обрешётки, распаковка.
- Проверка на брак, удаление ниток, взвешивание, съем габаритов и пр. проверки по запросу.
- Фасовка, упаковка, комплектовка.
- Вкладышь (ваша визитка или подарок, если представлены вами, изготовление рассчитывается отдельно)
- Маркировка (наклейка логотипа, бирки и их изтовление расчитывется отдельно)
- Упаковка в рукав или пупырчатую пленку в один слой. (дополнительная упаковка рассчитывается отдельно)
- Штрихкодирование
- Формирование коробов и паллет
- Хранение до 2ух недель
- Отгрузка на склад маркетплейса по нашему графику (ускореная отгрузка по вашему запросу оговаривается отдельно)
Забор товара по запросу оплачивается отдельно.
Фотографирование вашего товара оплачивается отдельно.
30-45₽/шт.
45-60₽/шт.
FBS (продажи с нашего склада доставка силами маркетплейсов)
До 1000 единицЗапросить расчет
Прайс
Свыше 1000 единиц
Мелкие товары считаем коробами, расчет индивидуальный!
Цены указаны усредненные за "малогабаритные" (наушники, футболки и тп.) и "среднегабаритные" товары (чайники, массажеры, куртки) товары.